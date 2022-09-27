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VIDEOS: Coordinators Bobby Engram, Jim Leonhard reflect on loss, look ahead

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON - The Badgers continued preparation for Bret Bielema and the Fighting Illini Tuesday morning. Following a rough outing against the Buckeyes, offensive coordinator Bobby Engram and defensive coordinator Jim Leonhard met with reporters.

Leonhard spoke on went wrong this past Saturday and previewed Illinois. Engram spoke on the play of the offensive line, addition of the wildcat and looked ahead to Saturday.

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