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VIDEO: Wisconsin players speak with the media ahead of season opener

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON - With the offseason over and game week underway, a number of Wisconsin players were made available to reporters on Monday.

Listen to what they had to say with the season opener against Illinois State just five days away.


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