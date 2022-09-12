News More News
{{ timeAgo('2022-09-12 14:07:46 -0500') }} football Edit

VIDEO: Wisconsin players reflect on the loss, look ahead

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
Related
Related
{{ link.display_text }} |

MADISON - Following the early loss to Washington State, head coach Paul Chryst and Wisconsin players met with the media. The group was brutally honest regarding the effort from the team and a need to pick up the energy moving forward.

Watch the reaction from players after looking back on the loss.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}