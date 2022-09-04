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{{ timeAgo('2022-09-04 00:22:48 -0500') }} football Edit

VIDEO: Wisconsin players on the win over Illinois State

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis - Wisconsin got its 2022 season underway by easily taking care of Illinois State by a final score of 38-0. Hear the reaction from a number of players and head coach Paul Chryst after the game.


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