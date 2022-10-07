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VIDEO: Sharif Chambliss, Dean Oliver preview Wisconsin's 2022-23 season

BadgerBlitz.com Staff
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MADISON - Assistant coaches Dean Oliver and Sharif Chambliss met with reporters at Wisconsin's media day on Wednesday.

ASSISTANT COACH SHARIF CHAMBLISS

ASSISTANT COACH DEAN OLIVER

FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!
FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!

CENTER STEVEN CROWL 

GUARD JORDAN DAVIS 

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