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VIDEO: Players meet with reporters two weeks out from bowl game

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON -- Running back Braelon Allen, safety John Torchio and wide receiver Chimere Dike were among a handful of players to meet with the media and spoke on the first impressions of coach Luke Fickell, the transition period and what bowl prep has been like.

Interviews were done under the fans inside the practice facility.

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