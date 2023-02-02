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Video: Head coach Luke Fickell meets with reporters in Milwaukee

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MILWAUKEE -- Appearing at the Big Red Rally - an event thrown by the Milwaukee Alumni Association - head coach Luke Fickell met with reporters for the first time since the Guaranteed Rate Bowl.

With the influx of talent to the program and the coaching staff finalized, Fickell fielded questions on recruiting, meeting with high school coaches in the state, the staff and the excitement around the program, among other topics.

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