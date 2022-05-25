BadgerBlitz - Video: Four-star DL Justin Scott gives the latest in his recruitment
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football
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Video: Four-star DL Justin Scott gives the latest in his recruitment
Clint Cosgrove
•
Rivals.com
National Recruiting Analyst
Clint Cosgrove sits down with 2024 defensive lineman Justin Scott to break down his latest offers from Notre Dame, USC, Kansas, Nebraska and Minnesota. Scott also discusses his development as a recruit, future visit plans and more.
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