News More News
{{ timeAgo('2023-04-01 12:08:51 -0500') }} football Edit

VIDEO: DC/ILB coach Mike Tressel and select players meet with the media

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45

MADISON, Wis. -- With three practices behind them, defensive coordinators and inside linebackers coach Mike Tressel and a few of his position players met with the media.

The group went over differences for the defense, install period, growth and much more.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}