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VIDEO: Coordinators Bobby Engram and Jim Leonhard preview Washington State

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON, Wis -- With prep for a non-conference matchup against Washington State fully underway, coordinators Bobby Engram and Jim Leonhard met with members of the media.

Engram touched on the progression of Myles Burkett, calling plays from the booth, Washington State's defense, and more. Leonhard spoke on the depth at safety, John Torchio's development, Washington State's offense, and more.

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