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VIDEO: Chris McIntosh and Jim Leonhard speak on the coaching change

Raul Vazquez • BadgerBlitz
Staff Writer
@RaulV45
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MADISON - Wisconsin made the swift decision Sunday night to move on from head coach Paul Chryst, who was in his eighth season coaching the team. Defensive coordinator Jim Leonhard is the interim head coach moving forward.

Listen to athletic director Chris McIntosh and Leonhard speak on the coaching change.

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