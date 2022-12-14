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football
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Coach: Christian Alliegro will bring 'ability and versatility' to Wisconsin
Jon McNamara
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BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
Wisconsin’s commitment run continued on Wednesday with a pledge from
Christian Alliegro.
A three-star prospect from Avon Old Farms in Connecticut, Alliegro chose the Badgers over offers from Maryland, Minnesota, Nebraska, Wake Forest and Vanderbilt, among others. He is UW’s fourth commit this week, joining cornerback
Jonas Duclona, safety Braedyn Moore and tight end Tucker Ashcraft.
All four visited officially this past weekend.
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