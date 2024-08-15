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Third and 10: What stood out at Thursday's practice for Wisconsin
Donnie Slusher
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BadgerBlitz
Staff Writer
MADISON - With practice open to the media on Thursday, BadgerBlitz.com looks at three things that stood out, plus 10 quick hitters, from Wisconsin's outdoor practice field.
1. QBs put on show after starter announcement
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