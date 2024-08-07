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Third and 10: What stood out at fall practice No. 8 for the Badgers
Donnie Slusher
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BadgerBlitz
Staff Writer
PLATTEVILLE - With practice No. 8 open to the media on Wednesday, BadgerBlitz.com looks at three things that stood out, plus 10 quick hitters, at Ralph E. Davis Pioneer Stadium.
1. Front seven multiplicity on full display
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