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Senior tape: Wisconsin Badgers commits in the 2024 recruiting class

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

With high school football passed the midway point across the country, BadgerBlitz.com compiled a collection of senior tape from Wisconsin's commits in the 2024 class.

Note: Senior tape was not found for Hank Weber, Ryan Cory, Raphael Dunn, Emerson Mandell and Dilin Jones.

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