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Rivals250 DL Ernest Willor is down to two ahead of his Signing Day decision

Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

Rivals250 defensive lineman Ernest Willor was expected to visit Maryland this weekend for a final official visit before the Early Signing Period but he could not make the trip. Nevertheless, the Terps are still a finalist along with Wisconsin going into his commitment on Signing Day.

The Towson (Md.) Concordia Prep star went in-depth on his two finalists below.

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FINAL 2023 TEAM RANKINGS: Comprehensive (overall) ranking | High school/JUCO ranking | Transfer portal ranking

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer search | Transfer tracker/player ranking (football) | Transfer team ranking (football) | Transfer tracker/player ranking (basketball) | Transfer team ranking (basketball) | Rivals Portal Twitter

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IN HIS OWN WORDS

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