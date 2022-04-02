PHOTOS/VIDEO: Wisconsin Spring Practice No. 6; Paul Chryst availability

MADISON, WIS. -- Wisconsin conducted its sixth spring practice of 2022 inside the McClain Center on Saturday morning in front of many high school coaches and recruits visiting.
Check out BadgerBlitz.com's photos and videos from the third session available to reporters, along with head coach Paul Chryst's availability with media thereafter. Read our recap, thoughts and analysis of the practice forthcoming later on Saturday.
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