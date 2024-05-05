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New Jersey Rivals Combine: Dominic Funke updates his recruitment

Dominic Funke
Dominic Funke (Rivals.com)
Adam Friedman • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RivalsFriedman
Adam Friedman joined Rivals.com as the East Coast Recruiting Analyst in 2012 and covers D1 CFB recruits from SC to Maine & out to PA & WV. Media requests- RivalsFriedman@gmail.com

It's still early in the recruiting process for Dominic Funke but the defender is attacking his recruitment. Wake Forest, Boston College, Wisconsin, Rutgers, and Syracuse are just some of the schools catching his attention at this point. Funke updates his recruitment in the video below.

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