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Junior day preview: Badgers starting off with a bang

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

Wisconsin's first junior day this month will include a large visitor list of high-priority targets in the 2025 recruiting class.

BadgerBlitz.com takes a look at 10 expected uncommitted athletes headed to Madison this weekend.

Offensive tackle Owen Strebig

Top 11: Florida, Florida State, Illinois, Iowa, Miami (FL), Michigan, Missouri, Notre Dame, UCF, Wisconsin and USC

The Word: In-state offensive tackle Owen Strebig has been a top priority for the new coaching staff from Day 1. The Rivals100 prospect will be on campus again this weekend after he visited for a game at Camp Randall this fall. Notre Dame is considered the leader in his recruitment, though Strebig recently released a top 11.


Athlete/Safety Jamier Scott

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