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RB John Forster high on Wisconsin after first visit: 'Absolutely love it'
Seamus Rohrer
•
BadgerBlitz
Staff
Wisconsin got highly-touted 2025 all-purpose back John Forster on campus this past weekend to take in a spring practice. It's safe to say the Badgers made a good impression on the New Jersey native.
"I love it. (Wisconsin is) definitely high on the charts for me," he told BadgerBlitz.com. "Absolutely love it."
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