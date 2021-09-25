 In photos: Wisconsin throttled by Notre Dame at Solider Field
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In photos: Wisconsin throttled by Notre Dame, 41-13, at Solider Field

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

CHICAGO - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's 41-13 loss on Saturday at Soldier Field.

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