 In photos: Wisconsin defeats Eastern Michigan, 34-7, under the lights
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In photos: Wisconsin defeats Eastern Michigan, 34-7, under the lights

Dan Sanger
BadgerBlitz Photographer

MADISON - BadgerBlitz.com photographer Dan Sanger has photos from Wisconsin's win over Eastern Michigan on Saturday evening.

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