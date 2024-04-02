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Head coach Luke Fickell on competition in spring practice, new faces, more

BadgerBlitz.com Staff
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MADISON - Head coach Luke Fickell on competition in spring practice, new faces and much more.


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