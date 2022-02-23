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Four-star WR Anthony Brown updates recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with 2023 four-star WR Anthony Brown to discuss his decommitment from Minnesota, new offers from Colorado and Washington, and future visits to Kentucky, Wisconsin, Michigan, Purdue and Maryland.

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