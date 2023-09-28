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Coach Greg Gard previews 2023-24 season during first media availability

Donnie Slusher • BadgerBlitz
Staff Writer

MADISON - Wisconsin head coach Greg Gard previews 2023-24 season during first media availability.

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