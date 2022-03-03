 BadgerBlitz - Four-star DB Amare Snowden discusses new Big Ten offer, updates recruitment
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Four-star DB Amare Snowden discusses new Big Ten offer, updates recruitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove checks in with Amare Snowden to discuss his latest offer from Indiana, future visit plans, commitment timeline and how baseball will play into his final decision.

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