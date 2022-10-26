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Big Ten releases 2023 football schedules

Jon McNamara • BadgerBlitz
Editor
@McNamaraRivals
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.

Wisconsin's 2023 football schedule was released on Wednesday.

In conference play, games against Rutgers and Indiana are new opponents in comparison to the 2022 schedule. Those two programs replace Michigan State and Maryland.


Wisconsin quarterback Graham Mertz.
Wisconsin quarterback Graham Mertz. (Dan Sanger/BadgerBlitz.com)
Wisconsin's 2023 Football Schedule
Date Opponent

Sept. 2

Buffalo

Sept. 9

@ Washington State

Sept. 16

Georgia Southern

Sept. 23

@ Purdue

BYE

BYE

Oct. 7

Rutgers

Oct. 14

Iowa

Oct. 21

@ Illinois

Oct. 28

Ohio State

Nov. 4

@ Indiana

Nov. 11

Northwestern

Nov. 18

Nebraska

Nov. 25

@ Minnesota

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