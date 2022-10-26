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football
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Big Ten releases 2023 football schedules
Jon McNamara
•
BadgerBlitz
Editor
Jon McNamara is a graduate of the University of Wisconsin-Madison. He has covered UW athletics since 2002 and has worked at Rivals.com since 2006.
Wisconsin's 2023 football schedule was released on Wednesday.
In conference play, games against Rutgers and Indiana are new opponents in comparison to the 2022 schedule. Those two programs replace Michigan State and Maryland.
Wisconsin's 2023 Football Schedule
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