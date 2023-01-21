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BBTV: Wisconsin's Junior Day Visitors and Scouting Dupree and Marshall

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins dive into the big list of prospects headed to Madison for the Badgers' Junior Day and break down the tape on four-star running back prospects Darrion Dupree and Jordan Marshall.

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