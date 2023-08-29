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BBTV: UW's Depth Chart Release, Scouting Tre Poteat and Week 2 of Prep Ball

Matt Perkins and Jon McNamara
BadgerBlitz.com Staff

BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins discuss the biggest surprises from the depth chart release, what Jon saw in-person watching 2025 DB Tre Poteat, and the latest from games across the state.

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