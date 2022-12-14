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BBTV: Talking NIL with Varsity Collective Executive Chair Rob Master

Matt Perkins
Rivals.com

Matt Perkins is joined by Rob Master, Executive Chair of the Varsity Collective, Wisconsin's NIL Collective, to talk about how they are helping Badger student-athletes develop their own brands, find NIL opportunities, and give back to the community.

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