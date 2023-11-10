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BBTV: Scouting Michael Roeske and Mason Alexander, Notable 2026 prospects

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on 2025 prospects Michael Roeske (Wautoma, WI) and Mason Alexander (Fishers, IN) before talking about intriguing 2026 prospects Tristan Comer and Mack Sutter.

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