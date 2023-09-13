News More News
ago football Edit

BBTV: Scouting Four-Star Justin Hill and What Makes UW's 2024 Class Special

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com national analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down the tape on 2025 four-star OLB Justin Hill before talking about why Clint thinks that the Badgers' 2024 class is the biggest overachiever in the Big Ten.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @MHoganReports @TheBadgerNation, @RaulV45, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}