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{{ timeAgo('2022-12-16 09:00:00 -0600') }} football Edit

BBTV: Scouting commits Christian Alliegro, Tucker Ashcraft & Jonas Duclona

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins break down the film of recent Badgers commits Christian Alliegro, Tucker Ashcraft, and Jonas Duclona, as well as 2023 OL Josh Gregory.

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