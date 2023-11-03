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BBTV: Scouting Centers, Ohio State Game Fallout, and the Michigan Scandal

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins talk about what traits scouts look for in centers, how Wisconsin needs to bounce back after the loss to Ohio State, and how the cheating allegations are affecting the Wolverines on the recruiting trail.

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