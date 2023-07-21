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BBTV: Ratings Bumps, Badgers vs. Notre Dame, Positional Value, Plus More

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and host Matt Perkins discuss which Badgers commit is most likely to see a ratings bump, Wisconsin vs. Notre Dame on the recruiting trail, how positional value and traits affect a recruit's ranking, how coaching staffs keep guys committed, and much more.

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