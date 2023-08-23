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BBTV: Prep Football Week 1, Upcoming Visitors, Takeaways from Symposium

Matt Perkins and Jon McNamara
BadgerBlitz.com Staff

BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins discuss Jon's in-person viewing of top 2025 tackle Michael Roeske, other news from around the state from the first weekend of high school football, upcoming 2025 visitors, and what Matt learned from the annual Player Personnel and Recruiting Symposium.

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