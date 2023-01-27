News More News
{{ timeAgo('2023-01-27 07:35:47 -0600') }} football Edit

BBTV: New Staff's Recruiting Approach and Scouting Junior Day Visitors

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss Luke Fickell's approach to recruiting and how it differs from the past regimes before breaking down the tape on 2024 prospects Tysean Griffin, Kellen Lindstrom and Marquise Lightfoot.

RELATED: Junior Day Primer: Star-studded second weekend for the Badgers

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @TheBadgerNation, @RaulV45, @pete_brey12, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}