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{{ timeAgo('2023-05-13 18:36:38 -0500') }} football Edit

BBTV: Managing Official Visits, Projecting Offensive Linemen, and More

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and Matt Perkins talk about tactics for scheduling official visits, what scouts are looking for in high school linemen to project them to the next level, and the latest from the recruiting trail.

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