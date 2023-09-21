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BBTV: Latest on 2025 and 2026 In-State Recruits and Improving the OL

Matt Perkins and Jon McNamara
BadgerBlitz.com Staff
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BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins discuss some of the recent visitors for the Badgers as well as what they need to do to improve the offensive line.

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