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BBTV: Javon Hammonds Jr., Max Mogelson, and Other Potential 2024 DL Targets

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins discuss how the Badgers could fill out their 2024 DL class with prospects like Dominic Kirks, Francis Brewu, Max Mogelson, and Javon Hammonds Jr., and break down the tape on Hammonds.

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