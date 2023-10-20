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BBTV: Darrion Dupree, Grant Stec, Other '24s who will contribute right away

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins discuss which players from the Badgers' 2024 class are most likely to contribute as true freshmen, including Darrion Dupree, Grant Stec, Emerson Mandell, and others.

They also talk about how much losing a game affects recruits on visits.

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