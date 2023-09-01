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BBTV: Darrion Dupree, Charles Bass, and the Latest from the Midwest

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com national analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins break down what Clint saw at the Mt. Carmel vs. East St. Louis game and talk about what they're hearing about new official visit rules and more from the trail.

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