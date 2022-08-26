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BBTV: Breaking down standouts at the Catholic Memorial vs. Franklin game

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com
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BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com analyst Clint Cosgrove.

Topics discussed include: A look at the top prospects at Friday's Catholic Memorial vs. Franklin game, plus other standouts in the 2025 in-state class.


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