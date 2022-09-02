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BBTV: Should Wisconsin take two quarterbacks in the 2023 recruiting class?

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com
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BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com analyst Clint Cosgrove.

Topics discussed include: 2024 wide receiver Luke Williams (Naperville North), as well as 2023 quarterbacks Ryan Browne and Jerry Kaminski. Matt and Clint then finished by discussing the pros and cons of taking two QBs in the same class.

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