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BBTV: Badgers Pass Rush, Leading Receivers & Start of High School Football

Matt Perkins and Jon McNamara
BadgerBlitz.com Staff

BadgerBlitz.com Publisher Jon McNamara and Matt Perkins predict who will lead Wisconsin in sacks in 2023 before discussing the top pass catchers on the team.

Finally, they discuss the start of the season for Wisconsin high school football and the players and programs they're keeping an eye on this fall.

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