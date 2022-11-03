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BBTV: Austin Alexander commits, 2024 TEs and making a splash at Mater Dei

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins break down the tape of cornerback Austin Alexander, the Badgers' first 2024 verbal commit. Then they discuss 2024 tight ends Christian Bentancur and Grant Stec before talking about what the bevy of offers to prospects from Mater Dei means for the direction of Wisconsin recruiting.

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