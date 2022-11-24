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{{ timeAgo('2022-11-24 10:00:00 -0600') }} football Edit

BadgerBlitzTV: The Future of the Wisconsin's Offense

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins discuss the potential of Sean Lewis being the next offensive coordinator in Madison before breaking down the tape of standout wide receivers Dayton Howard and Chance Fitzgerald.

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