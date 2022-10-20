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BadgerBlitzTV: How Jim Leonhard could adjust his staff moving forward

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

BadgerBlitz TV returns once again with our weekly recruiting chat with Rivals.com National Recruiting Analyst Clint Cosgrove.

Cosgrove and host Matt Perkins talk about how the Badgers could use the transition to a new staff to target specific recruiting regions, the benefits and drawbacks of NFL coaches coming to the college level, and how many players are actually being affected by NIL money.

FREE Wisconsin coverage for the remainder of the 2022 season!
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