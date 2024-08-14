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BadgerBlitzTV: Breakout Players, Preseason Polls, Biggest Concerns
Matt Perkins and Jon McNamara
Rivals.com
BadgerBlitz.com publisher Jon McNamara and Matt Perkins discuss why they expect breakout seasons from Tawee Walker and Max Lofy, how fans should feel about Wisconsin not being ranked in the preseason AP Poll, their biggest areas of concern for this year's team, recent position changes, and much more.
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