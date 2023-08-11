News More News
ago football Edit

BadgerBlitz TV: The Latest on Darrion Dupree and How to Get Recruited

Matt Perkins and Clint Cosgrove
Rivals.com

Rivals.com National Analyst Clint Cosgrove and Matt Perkins discuss the latest on Darrion Dupree and if he's really on flip watch with his recent off from Alabama. Then, they dive deep into talking about how to get recruited in 2023, especially if you're from a small town.

_________________________________________________

*Chat about this article in The Badgers' Den

*Check out our videos, interviews, and Q&As on our YouTube channel

*Subscribe and listen to the BadgerBlitz.com podcast (as seen on Apple, Google, Spotify and wherever you listen to podcasts)

*Follow us on Twitter: @McNamaraRivals, @MHoganReports @TheBadgerNation, @RaulV45, @seamus_rohrer

*Like us on Facebook

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}